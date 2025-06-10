В Ярославле пенсионерке вернули забытую в трамвае сумку с 2 млн рублей

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Сотрудники АО "Яргорэлектротранс" вернули 86-летней пенсионерке ценную находку – сумку, в которой находились два миллиона рублей.

Пропажу обнаружили сотрудники ЯрГЭТ в салоне трамвая в минувшие выходные. Они надеялись, что хозяин придет за утерянным, но не дождавшись, приняли решение осмотреть содержимое сумки.

"Мы приняли решение проверить есть ли в ней документы и увидели большую сумму денег. Кроме них в сумке был паспорт, по которому мы смогли выяснить адрес женщины", – рассказал о произошедшем директор предприятия Денис Пырлог.

Пропажу вернули. Выяснилось, что женщина не помнила, где оставила сумку, поэтому не могла за ней вернуться, пишет Смотрим.