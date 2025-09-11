В Воронежской области ищут собаку, убежавшую из поезда Новороссийск – Екатеринбург

89

В Воронежской области 5 дней ищут собаку породы папильон, которая убежала 5 сентября во время перевозки в поезде Новороссийск – Екатеринбург. Шура ехала в специальной клетке, без сопровождения.

Собака пропала на станции Поворино. В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) отмечают, что проводники ухаживали Шурой согласно регламенту, кормили и поили тем, что передали хозяева.

"В момент очередной смены питьевой воды собака вырвалась из клетки", – утверждают в ФПК.

Животное пытались остановить, но оно выпрыгнуло из поезда на платформу. Сейчас его ищут сотрудники компании и волонтеры. Нашлись люди, которые ее видели, однако поймать не смогли, передает РИА Новости.

Хозяйка Шуры считает, что виноват проводник, который забыл закрыть дверь переноски и купе. К тому же, о случившемся женщине сообщили не сразу, и время было упущено.

Фото Новости Воронежа | РИА «Воронеж»