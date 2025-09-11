Я нашел ошибку
Главные новости:
Жительницу Сызрани обвиняют в убийстве родного брата
В Воронежской области ищут собаку, убежавшую из поезда Новороссийск – Екатеринбург
Сейчас бедными считаются люди с доходом ниже 16 тыс. руб.
В Госдуме предложили изменить уровень бедности
Команды Самарской области выступят в баскетболе, мини-футболе, быстрых шахматах, командных соревнованиях по шахматам.
Команда Самарской области выступает на Международных спортивных играх Александра Невского
Скрининг включен в программу диспансеризации.
В губернии около 200 случаев колоректального рака выявлено в этом году благодаря скрининговой программе
Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города. 
Розничная продажа алкоголя в центре Самары будет полностью запрещена в День города
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Воронежской области ищут собаку, убежавшую из поезда Новороссийск – Екатеринбург

11 сентября 2025 09:08
89
В Воронежской области ищут собаку, убежавшую из поезда Новороссийск – Екатеринбург

В Воронежской области 5 дней ищут собаку породы папильон, которая убежала 5 сентября во время перевозки в поезде Новороссийск – Екатеринбург. Шура ехала в специальной клетке, без сопровождения.

Собака пропала на станции Поворино. В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) отмечают, что проводники ухаживали Шурой согласно регламенту, кормили и поили тем, что передали хозяева.

"В момент очередной смены питьевой воды собака вырвалась из клетки", – утверждают в ФПК.

Животное пытались остановить, но оно выпрыгнуло из поезда на платформу. Сейчас его ищут сотрудники компании и волонтеры. Нашлись люди, которые ее видели, однако поймать не смогли, передает РИА Новости.

Хозяйка Шуры считает, что виноват проводник, который забыл закрыть дверь переноски и купе. К тому же, о случившемся женщине сообщили не сразу, и время было упущено.

Фото Новости Воронежа | РИА «Воронеж»

В центре внимания
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
295
10 сентября 2025  20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
656
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
383
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
253
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
337
