В Турции оценили безопасность отдыха в стране для россиян

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Турция остается безопасной для отдыха страной несмотря на теракты в Стамбуле. Такую оценку дали в Великом национальном собрании (парламенте) республики, передают «Известия».

По словам депутата парламента Озтюрка Йылмаза, в настоящее время в Турции приняты все меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. «Это был ужасный взрыв, мы осуждаем его. Но это не значит, что Турция сейчас небезопасна для россиян или туристов из других стран, — заверил политик. — Напротив, наша страна крайне надежна, наша система безопасности сработала быстро, преступники были пойманы».

В политической партии «Ватан» также уточнили, что подобное происшествие случилось впервые за шесть лет. «Турецкая армия и полиция эффективно борются с терроризмом в стране и за границей, и возможные неблагоприятные события предотвращаются до того, как они будут введены в действие. Все туристические регионы Турции безопасны для россиян», — добавили в партии.