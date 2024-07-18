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В центральной России завершился период «утомленного солнца», когда температура долгое время держалась на отметках выше нормы. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила ведущий специалист информагенства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Уже с пятницы, 19 июля, температура днем перестанет достигать «утомительных» 28-30 градусов тепла, уточнила синоптик. Столбики термометров 19 июля будут держаться на отметках плюс 15-16 градусов ночью и плюс 23-26 градусов днем.

Вся последняя декада июля не будет жаркой, заверила Позднякова. Ожидаются также локальные дожди, от небольших до умеренных. Кроме того, жителей столицы будет радовать солнце, но не столь яркое, как в начале месяца.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям столицы в выходные, 20 и 21 июля, бархатный сезон, когда температура воздуха и воды практически сравняется. Температура воды в Москве-реке достигнет 24 градусов Цельсия, в малопроточных водоемах и озерах — 25 градусов Цельсия, пишет Лента.