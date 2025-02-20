В ТПП назвали преждевременными разговоры о возвращении западных брендов

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Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин считает разговоры о возможном возвращении иностранных компаний на российский рынок преждевременными. Такое мнение он высказал ТАСС на фоне переговоров официальных представителей РФ и США.

"По существу, переговоры только начались. Мы не знаем, чем они закончатся, и говорить о влиянии их итогов на российскую экономику преждевременно. Пока нельзя даже предположить, сколько западных компаний вернется на наш рынок, и от представителей зарубежных брендов таких заявок, по крайней мере в ТПП РФ, не поступало. Неизвестно также, какие из санкций будут отменены, а какие - нет", - отметил он.

Глава ТПП обратил внимание, что уход многих компаний с российского рынка в 2022 году был связан именно с санкциями. Так, организациям было запрещено иметь экономические отношения с российскими физическими и юридическими лицами, которые попали в санкционные списки.

"Не секрет, что многие западные компании, уходя, договорились о возможности обратного выкупа их активов. Опцион на возврат бизнеса был прописан в сделках, заключенных, например, некоторыми известными автоконцернами и сетями быстрого питания. Однако, как считают наши коллеги из Совета по развитию потребительского рынка, если 30 лет назад бренды встречали с распростертыми объятиями, то теперь их вход потребуется серьезно аргументировать", - добавил Катырин.