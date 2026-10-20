В Тольятти задержали подозреваемого в совершении грабежа

Я нашел ошибку
Главные новости:
АвтоВАЗ прокомментировал сокращение дилеров Lada в Москве
АвтоВАЗ прокомментировал сокращение дилеров Lada в Москве
«Т Плюс» разработала новый экскурсионный маршрут по самарской Безымянке
«Т Плюс» разработала новый экскурсионный маршрут по самарской Безымянке
В Самарской области разгорелся скандал из-за стихийной свалки около леса
В Самарской области разгорелся скандал из-за стихийной свалки около леса
Благодаря государственным мерам противодействия кибермошенникам, число киберпреступлений в России снизилось на треть
Благодаря государственным мерам противодействия кибермошенникам, число киберпреступлений в России снизилось на треть
В Самарской области стартовал федеральный проект «Женщины за здоровье мужчин»
В Самарской области стартовал федеральный проект «Женщины за здоровье мужчин»
Молодежь Самарской области приглашают поделиться историей о старте карьеры и выиграть путешествие на Камчатку
Молодежь Самарской области приглашают поделиться историей о старте карьеры и выиграть путешествие на Камчатку
В Самаре введут доходный ценз для ветеранских выплат на ремонт жилья
В Самаре введут доходный ценз для ветеранских выплат на ремонт жилья
"РКС-Самара" наградили сотрудника месяца, чьи действия помогли сохранить качество воды неизменным для большого района
"РКС-Самара" наградили сотрудника месяца, чьи действия помогли сохранить качество воды неизменным для большого района
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.85
-0.77
EUR 93.23
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
Весь список
  • Персональные данные

В Тольятти задержали подозреваемого в совершении грабежа

184
В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа

В начале сентября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился 42-летний местный житель, который сообщил, что несколько минут назад стал жертвой грабежа.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы злоумышленника, направление, в котором тот скрылся, и организовал выезд по указанному адресу ближайших автопатрулей и следственно-оперативной группы.

Заявитель рассказал оперуполномоченным, что к нему в гости пришел знакомый и попросил денег в долг, а когда получил отказ, вырвал из рук кошелек, вынул деньги и убежал. Поняв, что самостоятельно с ситуацией не справится, мужчина обратился в полицию за помощью.

Участковый уполномоченный полиции установил места возможного нахождения злоумышленника, после чего задержал ранее судимого за имущественные преступления местного жителя и доставил его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 42-летний безработный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что похищенные деньги потратил на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Своевременное обращение потерпевшего в полицию стало залогом оперативного задержания злоумышленника. Полицейские напоминают: при совершении в отношении вас противоправных действий незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 112.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья
20 октября 2026  11:43
В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья
156
Вячеслав Федорищев:
19 октября 2026  22:02
На совещании облправительства обсудили инициативу об ограничении продажи вейпов в Самарской области.
558
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, одним из вопросов которого обсудили сохранность зеленых насаждений в регионе.
19 октября 2026  19:11
Вячеслав Федорищев поручил пересмотреть подходы в озеленении региона
604
235 проектов благоустройства в 2026 году реализуют по программе «Народный бюджет Самарской области».
19 октября 2026  18:48
На оперативном совещании с губернатором в Самаре обсудили реализацию проектов благоустройства территорий
679
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
18 октября 2026  11:03
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
975
Весь список