В Тольятти задержали подозреваемого в совершении грабежа

В начале сентября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился 42-летний местный житель, который сообщил, что несколько минут назад стал жертвой грабежа.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы злоумышленника, направление, в котором тот скрылся, и организовал выезд по указанному адресу ближайших автопатрулей и следственно-оперативной группы.

Заявитель рассказал оперуполномоченным, что к нему в гости пришел знакомый и попросил денег в долг, а когда получил отказ, вырвал из рук кошелек, вынул деньги и убежал. Поняв, что самостоятельно с ситуацией не справится, мужчина обратился в полицию за помощью.

Участковый уполномоченный полиции установил места возможного нахождения злоумышленника, после чего задержал ранее судимого за имущественные преступления местного жителя и доставил его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 42-летний безработный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что похищенные деньги потратил на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Своевременное обращение потерпевшего в полицию стало залогом оперативного задержания злоумышленника. Полицейские напоминают: при совершении в отношении вас противоправных действий незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 112.