В Совфеде разъяснили суть поправок, касающихся VPN

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Россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

"Если доступ (к запрещенным ресурсам. — Прим. ред.) осуществляется через анонимайзеры или VPN и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую", — сказал собеседник агентства.

Так он прокомментировал поправки о штрафах за рекламу таких сервисов, которые одобрил Конституционный комитет Госдумы.

Другие заявления сенатора:

в случае принятия изменений открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется;

ответственность предусмотрена при наличии умысла, когда действия были осознанными и направленными на противоправную цель; акцент на провайдерах, а не на наказании пользователей;

россиян не будут штрафовать за вход на заблокированные ресурсы;

также не накажут за жалобы на экстремистский контент, россияне имеют полное право сообщать о противоправной информации;

обсуждение сервисов VPN или выражение личного мнения не будет считаться их рекламой;

нарушения предлагаемых статей КоАП будут фиксировать через материалы, обращения, сообщения в СМИ, массовой слежки не допустят.

Детали законопроекта

Документ предусматривает штрафы за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам:

от 50 до 80 тысяч рублей для граждан;

от 80 до 150 тысяч — должностных лиц;

от 200 до 500 тысяч — юридических.

Также штрафы до миллиона рублей грозят за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам, например за неисполнение предписаний Роскомнадзора.