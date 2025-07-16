В Совфеде разъяснили суть поправок, касающихся VPN

Россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин.
"Если доступ (к запрещенным ресурсам. — Прим. ред.) осуществляется через анонимайзеры или VPN и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую", — сказал собеседник агентства.
Так он прокомментировал поправки о штрафах за рекламу таких сервисов, которые одобрил Конституционный комитет Госдумы.
Другие заявления сенатора:
Детали законопроекта
Документ предусматривает штрафы за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам:
Также штрафы до миллиона рублей грозят за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам, например за неисполнение предписаний Роскомнадзора.