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В Совфеде разъяснили суть поправок, касающихся VPN

16 июля 2025 18:58
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В Совфеде разъяснили суть поправок, касающихся VPN

 Россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

"Если доступ (к запрещенным ресурсам. — Прим. ред.) осуществляется через анонимайзеры или VPN и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую", — сказал собеседник агентства.

Так он прокомментировал поправки о штрафах за рекламу таких сервисов, которые одобрил Конституционный комитет Госдумы.

Другие заявления сенатора:

  • в случае принятия изменений открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется;
  • ответственность предусмотрена при наличии умысла, когда действия были осознанными и направленными на противоправную цель; акцент на провайдерах, а не на наказании пользователей;
  • россиян не будут штрафовать за вход на заблокированные ресурсы;
  • также не накажут за жалобы на экстремистский контент, россияне имеют полное право сообщать о противоправной информации;
  • обсуждение сервисов VPN или выражение личного мнения не будет считаться их рекламой;
  • нарушения предлагаемых статей КоАП будут фиксировать через материалы, обращения, сообщения в СМИ, массовой слежки не допустят.

Детали законопроекта

Документ предусматривает штрафы за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам:

  • от 50 до 80 тысяч рублей для граждан;
  • от 80 до 150 тысяч — должностных лиц;
  • от 200 до 500 тысяч — юридических.

Также штрафы до миллиона рублей грозят за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам, например за неисполнение предписаний Роскомнадзора.

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