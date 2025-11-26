В Совфеде одобрили пенсии детям, зачатым через ЭКО после смерти отца

110

Совет Федерации в ходе пленарного заседания в среду одобрил закон о назначении страховой пенсии в размере от 7,7 тысячи рублей до 21,1 тысячи рублей детям, рожденным с помощью вспомогательных репродуктивных технологий спустя более чем 300 дней после смерти отца.

Согласно законопроекту, ежемесячная пенсия составит 7 689,83 рубля. Для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов выплата должна быть выше – 21 177,59 рубля в месяц. Инвалиды II группы будут получать 17 684,24 рубля, а инвалиды III группы – 7 500,53 рубля, пишет Смотрим.