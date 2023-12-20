В Сочи некоторые пляжи открыты для отдыха

124

Некоторые сочинские пляжи в центре курорта открыли с наступлением солнечной погоды, у берегов снова стоят пуфы и столики для отдыха, а кто-то даже купается и загорает, передает корреспондент РИА Новости.

Сегодня, 20 декабря, когда температура воздуха в городе повысилась с семи до 15 градусов, на Приморской набережной много гуляющих. Отдельные пляжи еще восстанавливают после шторма, на других отдыхающие уже разместились на мягких пуфах и креслах-подушках, а кто-то даже купается и принимает солнечные ванны.

С наступлением солнца и тепла увеличилось число рыбаков в сочинском торговом порту, сейчас на курорте – сезон кефали.

Пляжи в Сочи закрыли 27 ноября в связи со штормовым предупреждением, объявленным из-за ливней.

Первым открыли популярный пляж "Маяк" в центре курорта.