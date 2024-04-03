В школах России усилили меры безопасности после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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Об этом сообщил источник «Ведомостей», близкий к Росгвардии.

По его информации, в образовательных учреждениях по всей стране начались внеплановые проверки. Как уточнили в департаменте образования и науки Москвы, после теракта всем работникам охраны провели дополнительные инструктажи по усилению мер безопасности.

«Охрана осуществляется сотрудниками частных охранных предприятий и вневедомственной охраны. На всех объектах установлены специальные технические средства охраны, с помощью которых контролируются вход и въезд на территорию, действует пропускной режим», — сообщили в департаменте, подчеркнув, что столичные школы также оборудованы кнопками для экстренного вызова полиции и металлодетекторами.