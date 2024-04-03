В школах России усилили меры безопасности после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Я нашел ошибку
Главные новости:
По европейской части России прокатится мощное похолодание
По европейской части России прокатится мощное похолодание
Молодые самарцы смогут присоединиться к развитию молодёжной культуры на форуме «Метеор»
Молодые самарцы смогут присоединиться к развитию молодёжной культуры на форуме «Метеор»
В СамГМУ трансформируют высшее медицинское образование с учетом современных вызовов
В СамГМУ трансформируют высшее медицинское образование с учетом современных вызовов
Росмолодёжь открыла приём заявок в грантовый конкурс
Росмолодёжь открыла приём заявок в грантовый конкурс
В Большеглушицком районе по нацпроекту отремонтируют трассу протяженностью 15 км
В Большеглушицком районе по нацпроекту отремонтируют трассу протяженностью 15 км
Полицейские Самарской области проводят профилактические встречи с детьми
Полицейские Самарской области проводят профилактические встречи с детьми
В России 2 апреля зафиксировали 66 температурных рекордов
В России 2 апреля зафиксировали 66 температурных рекордов
Самовольный пристрой чуть не оставил жильцов дома в Новокуйбышевске без газа
Самовольный пристрой чуть не оставил жильцов дома в Новокуйбышевске без газа
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.53
0.24
EUR 99.41
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Самодеятельные театры губернии покажут премьерные спектакли на областном фестивале «ТеатроБУМ»
В Сызрани прошли соревнования по синхронному катанию на коньках
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные

В школах России усилили меры безопасности после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл»

3 апреля 2024 09:10
103
В школах России усилили меры безопасности после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Об этом сообщил источник «Ведомостей», близкий к Росгвардии.

По его информации, в образовательных учреждениях по всей стране начались внеплановые проверки. Как уточнили в департаменте образования и науки Москвы, после теракта всем работникам охраны провели дополнительные инструктажи по усилению мер безопасности.

«Охрана осуществляется сотрудниками частных охранных предприятий и вневедомственной охраны. На всех объектах установлены специальные технические средства охраны, с помощью которых контролируются вход и въезд на территорию, действует пропускной режим», — сообщили в департаменте, подчеркнув, что столичные школы также оборудованы кнопками для экстренного вызова полиции и металлодетекторами.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На оперативном совещании обсудили планы проведения предстоящих субботников и работ по благоустройству.
2 апреля 2024  14:57
Паводковую ситуацию и старт работ по благоустройству обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве
431
Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами семей военнослужащих
2 апреля 2024  13:18
Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами семей военнослужащих
300
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1 апреля 2024  12:03
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1390
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
1 апреля 2024  11:11
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
400
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
31 марта 2024  13:08
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
538
Весь список