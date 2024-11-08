В Саратове при атаке БПЛА выбиты стекла в жилом доме

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В подъезде жилого дома в Заводском районе Саратова выбиты 13 стекол в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил исполняющий полномочия главы города Павел Сурков.

В результате атаки БПЛА выбито 13 стекол в подъездах дома на Санаторном проезде. По поручению губернатора, на место для оперативного принятия мер направлены представители экстренных служб и руководство районной администрации. Совместно с управляющей компанией до конца дня поврежденные оконные блоки будут заменены", - написал Сурков в своем Telegram-канале.

По информации Министерства обороны РФ, за ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили шесть украинских дронов над Саратовской областью. Губернатор Роман Бусаргин сообщал, что часть обломков БПЛА упала в промзоне Заводского района Саратова. По предварительной информации, пострадавших нет, пишет ТАСС.