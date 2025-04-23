В Самарской области в этом году начнут строить новый цех по производству растительных напитков

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Во втором квартале текущего года планируется начать строительство нового цеха по производству растительных напитков. Об этом заявили на встрече губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с руководством компании «Эйч энд Эн», сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

От компании присутствовали гендиректор Якуб Закриев, председатель совета директоров Руслан Алисултанов. Они представили план по развитию предприятия. Новый цех планируют запустить в конце 2026 года. На развитие молочного комбината «Самаралакто» выделят более 1 млрд руб. частных инвестиций.

Новый цех позволит увеличить выпуск продукции на 23% (порядка 17 тыс. тонн ежегодно). По словам Вячеслава Федорищева, со стороны правительства гарантируется всестороннее содействие в реализации проекта, пишет Коммерсантъ-Волга.