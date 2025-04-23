В Самарской области в этом году начнут строить новый цех по производству растительных напитков

Я нашел ошибку
Главные новости:
Курс на кооперацию и технологический суверенитет.
В Тольятти прошли Дни открытых дверей кластера инновационного станкостроения «РУДА»
В Самаре 24 апреля в 12:00 Волонтёры Победы дадут старт акции на площади Куйбышева.
Более 200 000 Георгиевских лент в преддверии Дня Победы раздадут волонтеры в Самарской области
Через несколько лет на территории госпиталя молодые яблони зацветут и будут напоминать сотрудникам и пациентам о тех, кто ковал Победу.
80 яблоневых деревьев высадили на территории Самарского областного госпиталя для ветеранов войн
«РКС-Самара» просит жителей игнорировать подозрительные листовки о поверке счётчиков.
"РКС-Самара" предупреждает жителей о подозрительных листовках
В год 80-летия Победы ключевой темой конкурса станет патриотизм и защита Отечества.
Завершается приём заявок на Фестиваль уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Подписывайтесь на госпаблики Самарской области – это надёжный источник информации и возможность оперативно получать обратную связь от органов власти.
Госпаблики помогают жителям Самарской области быть в курсе важных событий
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +23, +25°С.
 24 апреля в регионе днем местами кратковременный дождь, гроза, до +26°С
Управление по вопросам миграции информирует, что у иностранных граждан осталось 7 дней ,чтобы узаконить свое нахождение на территории Российской Федерации.
Официальная информация Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.46
0.7
EUR 94.04
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
80 яблоневых деревьев высадили на территории Самарского областного госпиталя для ветеранов войн
35 самарских школьников стали победителями и призерами областного конкурса «Безопасные дороги глазами ребенка»
Русский оркестр Тольяттинской филармонии выступит вместе с юными музыкантами города в программе «Ступени мастерства»
Весь список
  • Персональные данные

В Самарской области в этом году начнут строить новый цех по производству растительных напитков

23 апреля 2025 13:40
190
В Самарской области в этом году начнут строить новый цех по производству растительных напитков

Во втором квартале текущего года планируется начать строительство нового цеха по производству растительных напитков. Об этом заявили на встрече губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с руководством компании «Эйч энд Эн», сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

От компании присутствовали гендиректор Якуб Закриев, председатель совета директоров Руслан Алисултанов. Они представили план по развитию предприятия. Новый цех планируют запустить в конце 2026 года. На развитие молочного комбината «Самаралакто» выделят более 1 млрд руб. частных инвестиций.

Новый цех позволит увеличить выпуск продукции на 23% (порядка 17 тыс. тонн ежегодно). По словам Вячеслава Федорищева, со стороны правительства гарантируется всестороннее содействие в реализации проекта, пишет Коммерсантъ-Волга.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
23 апреля 2025  14:02
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
198
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
23 апреля 2025  13:51
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
189
Сегодня врио главы Промышленного района Самары проведет прямой эфир с жителями
23 апреля 2025  11:39
Сегодня врио главы Промышленного района Самары проведет прямой эфир с жителями
226
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
22 апреля 2025  11:38
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
360
В Самаре автобус №66 будет ходить по-другому
22 апреля 2025  10:58
В Самаре автобус №66 будет ходить по-другому
349
Весь список