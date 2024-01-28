В Россию поступила партия яиц из Турции в количестве почти 900 тыс. штук

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Объединенная зерновая компания (ОЗК) доставила из Турции на территорию России более 885 тысяч куриных яиц.

"27 января партия яиц, которую Группа ОЗК импортировала из Турции, была выгружена в порту Новороссийск, прошла ветеринарный контроль и таможенную очистку", – цитирует ТАСС сообщение ОЗК.

Также в компании отметили, что товар в ближайшее время передадут российскому покупателю.

По состоянию на 26 января 2024 года из Турции в Россию было ввезено 2,2 млн яиц, из Азербайджана – 4,5 млн. Больше всего яиц поступило из Белоруссии – 54 миллиона штук, пишет Смотрим.