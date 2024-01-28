Я нашел ошибку
Главные новости:
В Африке количество слонов не растет из-за недостатка места
В Африке количество слонов не растет из-за недостатка места
Названа возможная причина нападения на журналистку «Известий»
Названа возможная причина нападения на журналистку «Известий»
В Россию поступила партия яиц из Турции в количестве почти 900 тыс. штук
В Россию поступила партия яиц из Турции в количестве почти 900 тыс. штук
Только 8% самарцев соблюдают приметы перед собеседованием
Только 8% самарцев соблюдают приметы перед собеседованием
Самарцы-блокадники приняли участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге
Самарцы-блокадники приняли участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге
Байден назвал Трампа действующим президентом США
Китай резко увеличил поставки шоколада из России
Китай резко увеличил поставки шоколада из России
С начала 2024 года в России резко выросло энергопотребление
С начала 2024 года в России резко выросло энергопотребление
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.52
0.86
EUR 97.09
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут про спячку у животных
Читатели Самарской областной библиотеки услышат эхо Ленинграда 1941–1944 годов
В Самарской области завершились соревнования по каратэ
Весь список
  • Персональные данные

В Россию поступила партия яиц из Турции в количестве почти 900 тыс. штук

28 января 2024 11:12
88
В Россию поступила партия яиц из Турции в количестве почти 900 тыс. штук

Объединенная зерновая компания (ОЗК) доставила из Турции на территорию России более 885 тысяч куриных яиц.

"27 января партия яиц, которую Группа ОЗК импортировала из Турции, была выгружена в порту Новороссийск, прошла ветеринарный контроль и таможенную очистку", – цитирует ТАСС сообщение ОЗК.

Также в компании отметили, что товар в ближайшее время передадут российскому покупателю.

По состоянию на 26 января 2024 года из Турции в Россию было ввезено 2,2 млн яиц, из Азербайджана – 4,5 млн. Больше всего яиц поступило из Белоруссии – 54 миллиона штук, пишет Смотрим.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Крылья Советов» создают вторую команду 
27 января 2024  18:30
«Крылья Советов» создают вторую команду 
476
Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2023 году
26 января 2024  12:08
Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2023 году
463
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
25 января 2024  12:20
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
629
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
25 января 2024  11:39
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
2889
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
25 января 2024  10:59
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
472
Весь список