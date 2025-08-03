В России выставят на продажу алкогольные заводы, изъятые за финансирование ВСУ

Ранее все они относились к украинской алкогольной компании "Баядера". В конце января Росфинмониторинг внес "Баядера холдинг" и его бенефициаров в перечень террористов и экстремистов. В феврале суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии активов холдинга. А в апреле Федеральная служба судебных приставов России обратила в доход государства акции пяти алкогольных компаний - именно их теперь планируют выставить на продажу.

В категории "Производство напитков" в список для приватизации внесен Великоустюгский ликеро-водочный завод (Вологодская область). Это ключевой актив "Баядеры". Великоустюгский ЛВЗ действует с 1895 года, в основном выпускает водку под брендами "Перепелка", "От Деда Мороза", "Устюжанка".

Еще несколькими пунктами дополнен подраздел "Торговля оптовая". На продажу будут выставлены компании "Национальные алкогольные традиции", "Бизнес-групп" (Москва), "Южные алкогольные традиции" и "Алкогольные традиции Крыма" (Крым).