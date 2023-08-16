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В России выросло производство сигарет

16 августа 2023 09:59
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В России выросло производство сигарет

Производство сигарет и папирос в России за первое полугодие 2023-го выросло на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года и достигло чуть менее 4,69 млрд условных упаковок, рассказали «Известиям» аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».

В первом полугодии 2022-го этот показатель составлял 4,25 млрд упаковок. Таким образом, внутреннее производство вернулось на уровень 2021 года, когда в первые два квартала было выпущено чуть менее 4,7 млрд пачек.

Отдельно за II квартал 2023 года было выпущено 2,4 млрд упаковок сигарет и папирос, что почти на 6% выше, чем в I квартале этого года, и почти на 19,7% выше, чем во II квартале 2022-го.

«Прошлый год охарактеризовался для отрасли необходимостью менять цепочки поставок, что приводило в том числе к замедлению темпов производства во II квартале. По итогам II квартала текущего года и полугодия в целом мы видим, что табачные компании полностью преодолели все трудности и нарастили объемы производства до высокого уровня 2021 года», — сказал замгендиректора ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

По данным аналитиков, продолжающийся рост акцизов на сигареты и папиросы привел к повышению цен более чем на 12% во II квартале 2023-го к аналогичному периоду прошлого года. Средневзвешенная цена одной упаковки сигарет составила 164 рубля за пачку, папирос — 207 рублей за пачку.

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