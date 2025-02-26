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В России выросли продажи вин из ЮАР и Латинской Америки

26 февраля 2025 13:40
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В России выросли продажи вин из ЮАР и Латинской Америки

Виноторговые компании рассказали о двукратном росте продаж в России вин из ЮАР и стран Латинской Америки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Luding Group и Simple Group.

Как рассказали в Luding Group, в первом полугодии 2024 года на вина из Чили, Аргентины и ЮАР приходилось 13% в объеме всего импорта вин. В первом полугодии 2023 года этот показатель равнялся 9%. Объем импорта из этих стран вырос в случае ЮАР на 82%, Чили — на 24%. Также, по данным виноторговой компании, Чили обошла Францию по объему поставок в Россию тихих вин и вошла в пятерку основных импортеров, а ЮАР оказалась на шестом месте в этом рейтинге, опередив Германию, Абхазию и Францию.

«Если говорить об объемах продаж, то картина здесь схожая. По итогам 2024 года Чили также сместила Францию, войдя в топ-5 наиболее популярных стран по продажам тихих вин. Объемы продаж чилийских вин в 2024 году увеличились на 9% относительно 2023 года. Объемы продаж южноафриканских вин увеличились на 71%, что позволило им обойти Германию и Абхазию», — сказали в Luding Group.

Как отметили в Simple Group, доля вин из ЮАР, Чили и Аргентины в общем объеме импорта растет, а ассортимент винодельческой продукции из недружественных стран сократился менее чем на 10%. Особенно сокращение, по данным виноторговой компании, затронуло поставки итальянских вин, на которые в 2023 году приходилось 47% портфеля компании, а в 2024 году — уже 41%.

В Simple Group также рассказали, что снижение импортных поставок компенсируется продажами отечественных вин, а также ростом продаж вин из Грузии.

«Продажи вина из дружественных стран показывают двухзначный и трехзначный рост (Чили плюс 91% в литрах за год, ЮАР — плюс 129%). Пошлины тут ниже, но цены на продукцию дружественных стран тоже растут в основном из-за логистики (большинство дружественных стран находятся достаточно далеко) и высокой ключевой ставки», — заявили в виноторговой компании.

Стоимость на вина из недружественных стран в России также растет более активно, чем на вина из ЮАР и стран Латинской Америки. В первом случае рост составил более 30%, во втором — 17%.

Согласно данным Евростата, поставки вина из Евросоюза в Россию в 2024 году составили 160,6 тыс. т. Этот показатель на треть меньше, чем в 2023 году, а также является минимальным с 2004 года, когда объем поставок был на уровне 128 тыс. т, пишет РБК. 

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