В России вечером 7 сентября можно будет наблюдать полное затмение Луны

143

Полное лунное затмение смогут наблюдать жители России вечером в воскресенье 7 сентября. Оно продлится почти полтора часа, сообщили в Роскосмосе.

"Начало затмения ожидается в 20:30 по московскому времени, наблюдать его можно будет невооруженным глазом", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что продолжительность полной теневой фазы затмения составит 1 час 22 минуты, до 21:53 мск. Затмение будет видно на территориях России, Азии, Европы, Африки, Антарктиды и в акватории Индийского океана.

По сообщениям Московского планетария, в столице закрытие луны будет видно над юго-восточным горизонтом.

Космическое явление не смогут увидеть только жители восточной части Чукотского полуострова. В это время там уже наступит утро 8 сентября.

Затмение будет наблюдаться в созвездии Водолея, пишет Смотрим.