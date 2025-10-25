В России учредили премию имени Федорова в области гидрометеорологии

123

Правительство РФ учредило премию имени советского геофизика Евгения Федорова в области гидрометеорологии. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Три премии в размере 1 миллиона рублей будут присуждаться раз в три года. Первое награждение пройдет в 2027 году.

"Специалисты, которые внесли значительный вклад в развитие гидрометеорологической службы и добились высоких результатов в научной, управленческой, образовательной и педагогической деятельности, будут отмечены премией имени Евгения Константиновича Федорова", – говорится в сообщении.

Уточняется, что номинантов будут отбирать с 1 апреля года, предшествующего году вручения премии. Торжественные церемонии будут приурочены ко Дню работников гидрометеорологической службы, который в России отмечают 23 марта.

Евгений Федоров – советский геофизик, полярник. В годы Великой Отечественной войны он был начальником гидрометеорологической службы СССР и внес значимый вклад в Победу, отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он также подчеркнул важность учреждения такой премии в год 80-й годовщины Победы?, пишет Смотрим.