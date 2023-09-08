В России стартовали трехдневные выборы

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В некоторых российских регионах сегодня начинается трехдневное голосование на выборах различного уровня.

Глав регионов сегодня начнут выбирать в 19 субъектах РФ (еще в двух регионах выборы продлятся два дня – 9 и 10 сентября, в одном регионе на голосование отводится только один день – 10 сентября).

Трехдневное голосование на выборах депутатов законодательных органов субъектов РФ стартует в 18 регионах. В 13 регионах в течение трех дней будут выбирать мэров и муниципальных депутатов.

В частности, сегодня начинается голосование на выборах мэра столицы. Избиратели смогут проголосовать двумя способами: онлайн в личном кабинете на портале mos.ru, а также на избирательном участке. Всего на пост главы Москвы претендуют 5 кандидатов: действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), член бюро московского горкома КПРФ Леонид Зюганов и первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Дмитрий Гусев.

Всего же 8-10 сентября в России пройдет более 4 тысяч избирательных кампаний, в результате на разные должности будут избраны более 33 тысяч человек, пишет Смотрим.