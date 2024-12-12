В России создана нейросеть для обнаружения людей, заблудившихся в лесу

В России создана нейросеть, которая поможет в поиске людей, потерявшихся в лесу.
Компьютерная система была создана для добровольческого отряда "ЛизаАлерт". Об этом РИА Новости рассказал разработчик программы генеральный директор АО "Площадь" Никита Маслак.
"Эксперимент показал, что наша разработка дала хорошие результаты на тестовых данных отряда. Теперь мы планируем провести испытания нейросети в реальных условиях", – сказал он.
По данным опроса ВЦИОМ, которые были опубликованы в начале декабря, более 60% россиян применяют инструменты с ИИ в повседневной жизни. Чаще всего используют голосовые помощники и текстовые запросы с помощью нейросетей. При этом более половины респондентов воспринимают ИИ как помощника, которому можно делегировать рутинные задачи.