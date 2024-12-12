В России создана нейросеть для обнаружения людей, заблудившихся в лесу

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В России создана нейросеть, которая поможет в поиске людей, потерявшихся в лесу.

Компьютерная система была создана для добровольческого отряда "Лиза​​​Алерт". Об этом РИА Новости рассказал разработчик программы генеральный директор АО "Площадь" Никита Маслак.

"Эксперимент показал, что наша разработка дала хорошие результаты на тестовых данных отряда. Теперь мы планируем провести испытания нейросети в реальных условиях", – сказал он.

По данным опроса ВЦИОМ, которые были опубликованы в начале декабря, более 60% россиян применяют инструменты с ИИ в повседневной жизни. Чаще всего используют голосовые помощники и текстовые запросы с помощью нейросетей. При этом более половины респондентов воспринимают ИИ как помощника, которому можно делегировать рутинные задачи.