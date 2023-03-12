В России создадут портал со сценариями изменений климата

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В России до конца 2025 года создадут специальный информационный ресурс со сценариями изменений климата на территории страны, сообщила пресс-служба правительства.

Это часть национального плана мероприятий адаптации к глобальным изменениям климата до 2025 года, которое утвердило правительство.

Портал будет включать климатические характеристики и различные сценарии изменения климата для каждого региона. Такая информация поможет проводить оценку возможного экономического ущерба от погодных воздействий и составлять список климатически уязвимых объектов.

Дополнительно для развития системы управления климатическими рисками планируется составить перечень существующих и перспективных данных, получаемых с помощью космических аппаратов.

Национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата до 2022 года утвержден правительством в декабре 2019 года. Он обязывает регионы, промышленность и ведомства выполнять планы адаптации, пишет Смотрим.