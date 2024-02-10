В России снизилась цена продажи готового жилья

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Средняя цена продажи готового жилья в России резко снизилась на 1,6%, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«На вторичном рынке недвижимости в России наступил переломный момент, если средняя цена предложения квадратного метра за прошлый месяц выросла на 0,7%, то реальная цена продажи, за которую россияне приобретают вторичную недвижимость, за аналогичный период резко снизилась сразу на 1,6%», — рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Эксперт назвал такое снижение сенсационным, но вполне ожидаемым в современных реалиях высоких ипотечных ставок на готовое жилье. Последний раз столь резкое снижение реальной средней цены продажи готового жилья в России отмечалось в мае 2022 года, когда на волне заградительных ставок по ипотечным кредитам на готовое жилье многие собственники активно распродавали свою недвижимость с существенным дисконтом, тогда средняя цена продажи снижалась сразу на 2,1%.

«Начиная с сентября 2023 года на рынке вторичного жилья отмечалась затухающая динамика роста средней цены продажи готового жилья, однако переломный момент наступил именно сейчас, поскольку до этого стоимость всё же демонстрировала положительную динамику», — продолжает эксперт.

По словам Хусаинова, для рынка столь резкое снижение средней стоимости продажи — это лишь первый звонок перегретости цен. Однако рассчитывать на обвал цен на вторичном рынке вряд ли стоит.

«Рынок недвижимости цикличен, и вслед за стабильным ростом цен всегда приходит цикл стагнации. Спрос и поведение собственников в ближайшие 1–2 месяца смогут дать возможность спрогнозировать возможные изменения цены на рынке», — добавил Хусаинов.

По его словам, от падения цен вторичный рынок сейчас сдерживает разница в ценах на готовое и строящееся жилье, не все готовы продать свою недвижимость дешевле, чтобы приобрести новое жилье с увеличением суммы кредита. Плюс ликвидная недвижимость на вторичном рынке, скорее всего, будет сохранять занятые ценовые позиции.

«Для потенциальных покупателей вторичного жилья сейчас наступает период, когда нужно активнее торговаться и искать объекты с максимальным дисконтом, их доля будет расти как из-за роста конкуренции за реальных покупателей, так и из-за увеличения сроков продажи готового жилья», — подытожил Хусаинов.