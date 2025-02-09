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В России смягчат условия по семейной и дальневосточной ипотекам

9 февраля 2025 12:21
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В России смягчат условия по семейной и дальневосточной ипотекам

С февраля 2025 года Минфин РФ решил поменять условия компенсаций для банков. В связи с этим они смогут снизить первоначальный взнос и нарастить выдачи по семейной и дальневосточной ипотекам.

Действия Минфина (дополнительная поддержка будет действовать до августа 2025 года) призваны поддержать спрос на недвижимость. Семейная и дальневосточная ипотеки станут более доступными, условия по ним смягчатся, пишет газета "Известия".

Кроме того, решение Минфина направлено в том числе на устранение дополнительных комиссий, которые банки устанавливали для застройщиков. В итоге и стоимость жилья может немного снизиться. Представитель одного из банков объяснил газете, что до этого банки выдавали семейную ипотеку с нулевой или отрицательной доходностью, поэтому им приходилось сокращать участие в программе. Некоторые игроки повышали минимальный размер первоначального взноса по семейной ипотеке: у большинства банков он стартует от 30%, хотя программа допускает минимальные 20%.

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