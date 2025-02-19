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В России с 1 марта вырастут пенсии и пособия

19 февраля 2025 12:14
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В России с 1 марта вырастут пенсии и пособия

С 1 марта 2025 года в России повысят военные пенсии, пособия по беременности и родам для некоторых категорий женщин. Кроме того, будут проиндексированы и другие социальные выплаты. Об этом сообщила юрист Елена Кузнецова. Помимо этого, россияне, потерявшие трудоспособность из-за болезни или ухаживающие за больным членом семьи, могут получить пособия по временной нетрудоспособности. 

«Стоит отметить, что вырастут пенсии не только бывших военнослужащих, но и приравненных к ним категорий получателей. Это касается, в частности, пожарных, полицейских, судебных приставов, сотрудников Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний. Прибавка касается также жен военных», — заявила Кузнецова. Ее слова передает Life.ru. 

Так, в марте будут проиндексированы выплаты военным, включая доплаты за январь и февраль 2025 года. Такое решение было принято из-за того, что предыдущее увеличение пенсий в октябре 2024 года на 5,1% не покрыло общий уровень инфляции, который достиг 9,5%. В связи с этим была проведена дополнительная индексация на 4,4%.

Кроме того, с 1 марта размер пособия по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с закрытием предприятий, будет увеличен до уровня регионального прожиточного минимума. Ранее сумма этого пособия составляла 920 рублей. Также вступают в силу изменения в процедуре признания лица инвалидом или ребенком-инвалидом. Согласно словам Елены Кузнецовой, будет изменен порядок проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ), а также введена система целевых реабилитационных программ. Экспертиза будет ориентирована на реабилитацию, и будут пересмотрены некоторые критерии для определения инвалидности, пишет Ура.ру.

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