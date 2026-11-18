С 1 декабря 2026 года в России начнут взимать технологический сбор за отдельные виды электроники. Новый неналоговый платеж затронет импортеров и производителей смартфонов, ноутбуков и ряда телефонных аппаратов. Размер сбора будет зависеть от категории устройства и наличия сведений о его товарном знаке и модели в системе «Честный знак». Об этом «Известиям» сообщил адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России Шон Бетрозов.

Технологический сбор будет направляться в федеральный бюджет. Обязанность по его уплате распространяется на производителей и импортеров продукции, включенной в утвержденный перечень. Правовые основания для введения платежа закреплены в Законе о промышленной политике, а конкретные категории устройств и размеры сбора определены приказом Минпромторга России от 13 октября 2026 года №5366.

«В перечень вошли портативные компьютеры массой не более 10 кг, состоящие как минимум из центрального блока обработки данных, клавиатуры и дисплея, смартфоны и несколько категорий телефонных аппаратов. В приказе для них предусмотрено пять товарных позиций. Применение сбора определяется наименованием продукции и кодами ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2. Наличие электронной платы в устройстве еще не означает, что за него нужно платить этот сбор», — указал адвокат.

Для каждого типа товара из перечня установлены базовые ставки, которые используются для расчета итогового сбора. Если в системе «Честный знак» есть сведения о товарном знаке и модели, базовая ставка уменьшается на 33%, при их отсутствии — увеличивается на 33%. Таким образом, наличие корректных сведений приобретает для поставщиков непосредственное финансовое значение.

Для смартфонов размер сбора составит 250 рублей при наличии в системе «Честный знак» сведений о товарном знаке и модели и 496 рублей, если отсутствуют сведения хотя бы об одном из этих параметров. Для ноутбуков соответствующей категории установлены ставки 500 и 992 рубля соответственно, отметил эксперт. При этом проверка данных проводится на момент получения уведомления о вводе товара в оборот.

Для других устройств предусмотрены следующие размеры платежа: за проводные телефоны с беспроводной трубкой — 100 или 198 рублей, за аппараты сотовой и иной беспроводной связи по отдельной позиции перечня — 50 или 100 рублей, за прочие телефонные аппараты из перечня — 25 или 49 рублей. В каждой категории меньшая сумма применяется при наличии в системе сведений о товарном знаке и модели.

Размер сбора не зависит от розничной стоимости устройства. Если продукция относится к одной товарной категории и имеет одинаковый статус сведений в системе «Честный знак», платеж за бюджетный смартфон и дорогую флагманскую модель будет одинаковым. В результате относительная финансовая нагрузка окажется выше для недорогой техники. При этом законодательство устанавливает предельный размер сбора в 5 тыс. рублей за единицу продукции, однако для устройств из действующего перечня предусмотрены значительно меньшие суммы.

«Уплата связана с допуском продукции на рынок. По общему правилу, установленному статьей 10.2 Закона о промышленной политике, без уплаты сбора нельзя ввести в оборот облагаемую продукцию, которая подлежит обязательной маркировке. При этом закон допускает исключения», — пояснил Бетрозов.