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В России с 1 апреля 2024 года запустят обязательную маркировку икры
В России с 1 апреля 2024 года запустят обязательную маркировку икры
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В России с 1 апреля 2024 года запустят обязательную маркировку икры

18 сентября 2023 09:09
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В России с 1 апреля 2024 года запустят обязательную маркировку икры

В обязательном порядке будут маркировать икру и лососевых, и осетровых рыб.

О планах по обязательной маркировке икры с 1 апреля 2024 года сообщила замглавы Минпромторга России Екатерина Приезжева. Заявление Приезжевой прозвучало в ходе работы комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Сахалинской области.

Замглавы Минпромторга рассказала о том, как проходят мероприятия по подготовке к обязательной маркировке икры осетровых и лососевых рыб. По всей России с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года идет соответствующий эксперимент.

Как сообщают в Минпромторге России, сейчас участники эксперимента обладают возможностью тестировать все технические и бизнес-процессы, связанные с маркировкой икры. Участие в эксперименте сугубо добровольное, но после его окончания, 1 апреля 2024 года, будет запущена обязательная маркировка икры в потребительской упаковке средствами идентификации.

По замыслам авторов проекта, такая маркировка существенно снизит долю фальсификата на рынке. При этом, эксперты НИФИ Минфина утверждают, что маркировка никак не скажется на стоимости икры, так как маркировка одной упаковки стоит не более 1,8 рубля. Это означает, что доля затрат на маркировку в конечной цене продукта ничтожно мала, пишет Обоз.инфо.

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