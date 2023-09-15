В России разработали систему контроля за полетами БПЛА

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"Ростех", концерн "Алмаз-Антей" и компания-разработчик платформы для полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Флай Дрон" создали систему контроля за БПЛА.

"Система позволяет решать вопросы с управлением полетами беспилотников, противодействием атакам дронов и обеспечением безопасного неба в регионах. В систему встроены решения для управления полетами БПЛА, средства радиолокации, РЭБ (радиоэлектронной борьбы – прим. ред.) и ПВО", – сообщает "Ростех".

Необходимо урегулировать полеты БПЛА, обеспечить безопасное соседство дронов с гражданскими воздушными судами, надежно защитить наземные объекты от атак вражеских БПЛА.

Новая система важна для крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, а также регионов.

В частности, региональные власти получают возможность контроля за полетами БПЛА.

Минтранс обсудил нововведение с Государственной корпорацией по организации воздушного движения в России, отзывы в целом положительные, пишет Смотрим.

"Очевидно, что осуществить подобный проект не под силу ни одной другой организации, поэтому мы собрали сильнейшие компании в этой сфере. Таких компетенций больше нет ни у кого в стране", – заключает "Ростех".