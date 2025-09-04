в России предложили запретить работу коллекторов

105

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий деятельность коллекторов в России, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.

"Законопроектом предлагается установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)", — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, предлагается предоставить заемщику право в течение десяти дней со дня заключения такого договора обратиться к кредитору с требованием о запрете привлечения третьих лиц к деятельности по возврату просроченной задолженности.

В документе отмечается, что кредитные организации могут самостоятельно заниматься взысканием просроченной задолженности, оставаясь в рамках правового поля.

"Это могут быть звонки с напоминанием о долге, решение о реструктуризации и частичном погашении долга, продление кредитного договора. Часто кредитные организации обращаются в суд либо продают долг коллекторским агентствам", — уточняется в пояснительной записке.

В ней сказано, что по данным Федеральной службы судебных приставов, в настоящее время в госреестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, официально зарегистрировано 520 коллекторских агентств, то есть организаций, занимающихся "выбиванием" долгов.

"Нынешнее широко практикуемое психологическое давление, терроризирование, откровенное издевательство над заемщиками необходимо запретить на законодательном уровне - во имя спокойствия наших граждан", — сказал Нилов журналистам.