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В России предложили запретить изъятие домашних питомцев за долги их хозяев. Одним из авторов законопроекта выступил председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам депутата, запрет на изъятие нужно наложить на тех животных, которые не используются в предпринимательской деятельности. К примеру, это кошки и собаки. Он отмечает, что данная мера позволит избежать негативных последствий как для самих должников, так и для их питомцев.



Изменения хотят внести в статью 446 Гражданско-процессуального кодекса РФ. Сейчас в ней содержится перечень сельскохозяйственных животных, которых нельзя забирать за долги. Среди них: племенной и молочный скот, кролики, птицы и пчелы. Законопроект дополняет этот список домашними питомцами. Комитет рекомендовал Госдуме принять документ в первом чтении, пишет Сова.инфо.

Фото: Дильдина Светлана