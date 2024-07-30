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В России предложили конфисковывать имущество близких родственников коррупционеров

30 июля 2024 09:59
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В России предложили конфисковывать имущество близких родственников коррупционеров

Соответствующие поправки к закону готовятся в Государственной думе РФ, пишет Обоз.инфо.

В случае, если документ будет принят, за коррупционные преступления у виновных можно будет изымать не только имущество, нажитое незаконно, но и активы их наследников первой очереди.

По плану, мера будет приниматься в отношении злоумышленников-коррупционеров, действовавших в составе преступной группы либо при отказе от сотрудничества со следствием.

Как отмечают авторы законопроекта, сейчас такая мера как конфискация имущества применяется крайне редко.

«В 2019 году к ней суды прибегли всего лишь к 3,6% осужденных коррупционеров, в 2020 году — 4,1% (291 человек). За получение взятки (ст. 290 УК РФ) к конфискации в 2021 году суды прибегли лишь в одном из 10 случаев (только в отношении 96 из 891 осужденных)», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на текст пояснительной записки к документу.

Преимущественно мера распространяется на ценности и имущество, которые выступают вещественными доказательствами во время следствия.

Как рассказывал OBOZ.INFO, меняется законодательство и в других аспектах. В июле во втором и третьем чтении Госдума РФ приняла документ, наделяющий полицию полномочиями высылать из страны мигрантов.

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