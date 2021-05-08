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В России отметили снижение оптовых цен на свинину

8 мая 2021 11:46
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В России отметили снижение оптовых цен на свинину

Оптовая цена на мясо в России начала снижаться после привычного повышения к началу шашлычного сезона. Об этом сообщил «РИА Новости» в субботу, 8 мая, руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Согласно данным мониторинга Минсельхоза России, средневзвешенная цена производителей на свинину (полутуши) на 21 апреля за неделю возросла на 1,1%, до 160,45 тыс. рублей, на мясо кур (тушка) — снизилась на 0,1%, до 124,1 тыс. рублей.

В последние две недели оптовые цены на птицу снижаются — с пиковых значений на 15–20%, рассказал Юшин. По его словам, уже на этой неделе отмечается снижение цен и на свинину.

«Накануне майских праздников спрос на мясо — и как на сырье для конечной продукции, и как на мясо для полуфабрикатов, — всегда заметно растет, а гораздо больше его покупают мясоперерабатывающие предприятия», — сказал Юшин.

Он отметил, что такое «абсолютно естественное повышение оптовых цен не всегда в той же мере транслируется в рознице».

Вместе с этим, отметил Юшин, риском для ценовых уровней остается ситуация с болезнями животных. В частности, НМА на фоне африканской чумы свиней (АЧС) сократила прогноз роста в стране производства свинины в 2021 году — до 4–4,5% с 6–7%.

В начале апреля сообщалось, что в прошлом году спрос на говядину снизился на 3,4%, до 1,94 млн т, что оценивается как рекордный минимум за последние десять лет.

Это связывали с введенными ограничениями, направленными на борьбу с COVID-19, приостановлением работы ресторанов, а также снижением уровня доходов населения. При этом в животноводческой отрасли отмечали, что с увеличением цен на мясо птицы и свинины спрос на говяжье мясо вырастет, пишут "Известия".

Фото: pixabay.com

Теги: рост цен свинина цены

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