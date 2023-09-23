В России отмечают сегодня День тигра

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Жители Дальнего Востока России отмечают сегодня День тигра. Президент Владимир Путин поздравил с этим праздником всех, кто создает условия для безопасного проживания популяции амурского тигра на территории страны.

Особые слова признательности глава государства выразил в адрес ученых, биологов, работникам заповедников, егерей и волонтеров.

"Во многом благодаря их подвижничеству успешно реализуются серьезные научные, исследовательские программы, создаются условия для безопасного проживания популяции амурского тигра, а в нашем обществе укрепляется приверженность ценностям экологической культуры", – указал Владимир Путин в поздравительной телеграмме.

Также президент отметил, что День тигра является ярким событием общественной и культурной жизни не только на Дальнем Востоке, но и на всей территории страны, пишет Смотрим.

Фото pxhere.com