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В России назвали условие возобновления зерновой сделки

30 октября 2022 13:44
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В России назвали условие возобновления зерновой сделки

Россия приостановила участие в сделке по вывозу украинского зерна из-за действий Евросоюза (ЕС), считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с «Лентой.ру» он назвал условия, при которых Москва может возобновить соглашение.

"Пока мы приняли очень верное решение, приостановили, а не отказались. А дальше посмотрим, как они объяснят свое поведение в дальнейшем, какие гарантии они нам будут давать, что не будут использовать этот коридор в личных целях", - Владимир Джабаров

Россия включилась в эту сделку, чтобы помочь голодающим странам в непростой ситуации. Однако соглашение было реализовано не так, как это подразумевалось, утверждает сенатор.

«Сначала оказалось, что 80-90 процентов груза попало не в развивающиеся страны, а в страны Европы, которые далеко не так бедны, как страны Африки, которые действительно нуждаются в поддержке. Теперь мы попросили разблокировать удобрения, предназначенные для этих нуждающихся стран, которые застряли в европейских портах, нам навстречу не пошли, делают вид, что не замечают эту ситуацию. Мы заявили, что 500 тысяч тонн зерна мы готовы бесплатно отдать самым бедным странам, а они пропустили мимо ушей. Но как только мы сказали, что прекратим участвовать в зерновой сделке, стало понятно, что с точки зрения личной наживы они думают в первую очередь о себе, а не о развивающихся странах», — заключил Джабаров.

Евросоюз призвал Москву вернуться к условиям зерновой сделки. 29 октября Минобороны России заявило о приостановке соглашения. Причиной стала атака дронов на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот, в котором военное ведомство обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ). Министерство обороны связало приостановку сделки с причастностью Великобритании к случившемуся и назвало это террористическим актом.

В свою очередь в МИД России сообщили, что договор приостановлен на неопределенный срок. «Российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе", и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок», — говорится в заявлении.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. 20 октября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что не стоит быть слишком оптимистичными насчет продления зерновой сделки.

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