В России назвали условие для вывоза зерна с Украины

142

Россия не препятствует вывозу продовольствия с Украины, в том числе с территорий, где работают временные администрации. Об этом РБК заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она указала, что Москва не вмешивается в этот процесс«. Сегодня это зерно вывозится автомобильным транспортом и железной дорогой — мы видим эти коридоры зерновозов и фур, которые идут в Европу. Украинское зерно можно вывезти, было бы желание», — назвала она единственное условие.

Абрамченко пояснила, что вывоз зерна из украинских портов невозможен, поскольку ВСУ заминировали акваторию. Также судоходству мешают несколько затопленных кораблей. «Украина может разминировать порт Одессы и свободно вывозить оттуда продовольствие», — резюмировали вице-премьер.