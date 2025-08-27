В России намерены увеличить штрафы для банков за обман клиентов

176

В России планируют повысить штрафы для банков за обман потребителей. Законопроект, внесенный депутатами и сенаторами, уже поддержало правительство.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник в кабмине.

Согласно законопроекту, теперь за навязывание дополнительных услуг, манипуляции при привлечении вкладов и ошибки в расчетах полной стоимости кредита, банк могут оштрафовать на сумму до 0,1% от собственного капитала, но не менее чем на 100 тысяч рублей.

Если же нарушение не будет устранено после предписания Центрального банка, то штраф увеличится до 1% от капитала, минимум — 1 миллион рублей.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, нововведение окажет сдерживающий эффект, поскольку высокие штрафы могут стать серьезным препятствием для недобросовестных практик.

В свою очередь, замруководителя проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Алла Храпунова рассказала "Известиям", что добросовестным банкам не нужно бояться нового закона. По ее словам, эта мера продиктована многочисленными жалобами граждан и станет достойным ответом на практику, при которой интересы клиентов часто игнорируются в пользу прибыли.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в РФ начнут штрафовать за оплату товаров и услуг криптовалютой. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что штраф для физических лиц составит от 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 700 тысяч рублей. Законопроект о штрафах, разработанный Банком России совместно с Минфином, Госдума будет рассматривать осенью.