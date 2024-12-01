В России начали действовать новые законы с 1 декабря

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С 1 декабря начинается эксперимент, в рамках которого иностранные граждане, въезжающие в Россию без визы, должны будут предоставлять свои биометрические данные — изображение лица и отпечатки пальцев. Это касается как трудовых мигрантов, так и туристов, пишет ОСН.

На начальном этапе сбор данных будет осуществляться только при пересечении границы в аэропортах Москвы и на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. Однако к концу июня 2025 года планируется установить необходимое оборудование во всех пограничных пунктах пропуска.

С 10 декабря мигранты будут проходить новые экзамены по русскому языку, истории и законодательству России. Частные организации больше не смогут участвовать в проведении экзаменов, их будут проводить только государственные учреждения из утверждённого правительством списка.

С 4 декабря вступает в силу закон, запрещающий пропаганду бездетности (идеологии чайлдфри). Штрафы за нарушение закона составят: для физических лиц: от 50 000 до 100 000 рублей; для должностных лиц: от 100 000 до 200 000 рублей; для юридических лиц: от 800 000 до 1 000 000 рублей.

В случае нарушения закона в интернете или СМИ штрафы удваиваются, а для юридических лиц могут достигать 5 000 000 рублей.

С 1 декабря 2024 года участники СВО, заключившие контракт с Министерством обороны на срок не менее года, могут рассчитывать на списание долгов по кредитам в размере до 10 000 000 рублей. Это правило распространяется и на супругов военнослужащих.

Речь идет о долгах, подтвержденных судом, по которым до 1 декабря 2024 года был выдан исполнительный документ или возбуждено исполнительное производство.

Также увеличивается срок кредитных каникул для участников СВО и членов их семей. Заявление на получение каникул можно подать до конца года.

Также сообщалось, что в декабре россиян ожидает шестидневная рабочая неделя: с 23 по 29 декабря нужно работать дольше, согласно производственному календарю.