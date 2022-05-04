В России началась короткая рабочая неделя.

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Граждане будут работать всего три дня в связи с празднованием Дня весны и труда. Рабочими днями на этой неделе будут только среда, четверг и пятница, 4, 5 и 6 мая. Затем россиян ждут длинные четырехдневные выходные в связи с празднованием Дня Победы 9-го мая.

Ранее в Роструде напоминали, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной снижения заработной платы работникам, получающим оклад. А тем, у кого оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, по закону должно выплачиваться дополнительное вознаграждение, передает Радио Маяк.