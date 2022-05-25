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В России на сегодняшний день нет случаев заболевания оспой обезьян, для предотвращения риска завоза вируса усилен санитарно-карантинный контроль. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что есть ПЦР-тест, который может выявить оспу.

Попова также отметила, что сейчас нет необходимости проводить в России вакцинацию, как от натуральной оспы, так и от оспы обезьян, в том числе среди медиков.

По ее словам, вирусы оспы разных видов животных не мутируют в течение всего периода наблюдения за ними. Поэтому, предполагать, что они изменятся, нет оснований, следовательно, нет и причин для иммунизации населения.

В России зарегистрировано три вакцины против натуральной оспы, которые хорошо работают, но "каждая из них очень тяжело переносится,- уточнила Попова. Также "Вектор" разработал новую вакцину, не вызывающую сильных реакций, и подал документы не регистрацию препарата в Минздрав. По данным ВОЗ, среди стран, где выявили наибольшее число заразившихся оспой обезьян, вошли Португалия, Испания, Великобритания, передает Радио Маяк.