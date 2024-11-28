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В России молодыми людьми в скором времени смогут считаться люди до 60 лет

28 ноября 2024 17:15
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В России молодыми людьми в скором времени смогут считаться люди до 60 лет

 Такое мнение выразила глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова. 

Она связала это с увеличением продолжительности жизни человека в России. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что в прошлом году ожидаемая продолжительность жизни достигла 73,46 года.

"Если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек – до 45 лет, я так думаю, с учетом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет до 60", – заявила она во время сессии Конгресса молодых ученых "Молодежь в науке: строим технологическое будущее".

Она полагает, что это будут все также молодые люди, потому что "возрастные периоды совершенно меняются".

В свою очередь, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения молодыми считаются люди до 44 лет, с 45 до 59 лет – люди среднего возраста, а с 60 до 74 – пожилые. Также люди с 75 до 90 лет классифицируются уже старческим возрастом, а за 90 – долголетним.

По планам в Российской Федерации продолжительность года к 2030 году должна вырасти до 78 лет, а к 2036 – быть выше 80, пишет Смотрим.

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