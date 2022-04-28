В России могут ввести обязательную идентификацию пользователей социальных сетей по номеру телефона

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С соответствующей инициативой выступила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, передает ТАСС. По ее словам, такое предложение обусловлено большим количеством анонимных и фейковых аккаунтов, с которых вбрасывается противоправная информация.

Учитывая специфику функционирования соцсетей и быстроту тиражирования информации в них, ее удаление в аккаунте-первоисточнике проблемы может не решить, – сказала сенатор. Кроме того, выявление и привлечение к ответственности тех, кто стоит за фейковой страницей, зачастую не представляется возможным.

Рукавишникова считает, что, если за каждым аккаунтом в любой соцсети будет стоять реальный автор, на которого официально зарегистрирован номер мобильного телефона, это повысит степень ответственности за публикуемую информацию. Сенатор также сообщила, что ее инициатива сейчас прорабатывается.