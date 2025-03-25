В России могут ввести Единую социальную карту для пенсионеров

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В России необходимо ввести Единую социальную карту для пенсионеров, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

"Наши люди трудятся на благо всей страны, а не отдельного субъекта Федерации. Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу. Он не на чужую землю попал, он у себя дома. Нужна социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны", — сказал собеседник агентства.

Миронов напомнил, что программа СРЗП содержит предложение о введении Единой социальной карты, дающей право на бесплатный проезд в городском транспорте и пользование иными льготами для всех предпенсионеров и пенсионеров, вне зависимости от места их постоянного проживания.

"У нас в стране единое пенсионное законодательство, единые нормы отчисления соцвзносов, одни права для всех пенсионеров, и я считаю несправедливой <...> практику, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона", — отметил парламентарий.

Политик также сообщил, что депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" будут готовить законодательную инициативу, предусматривающую внедрение Единой социальной карты для пенсионеров.