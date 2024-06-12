в России могут по умолчанию заблокировать звонки из-за границы

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В Роскомнадзоре рассматривают возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию — таким образом операторы связи могут защитить своих абонентов от угрозы со стороны мошенников. По данным ведомства, в настоящее время фиксируется многократный рост мошеннических звонков из Украины и других стран. Подробности о том, что известно об инициативе Роскомнадзора по блокировке звонков из-за границы и как она поможет в борьбе с мошенниками, читайте в материале «Известий».

Ход блокировкой

О том, что блокировка звонков из-за границы по умолчанию может стать способом защиты абонентов со стороны операторов связи, «Известиям» рассказали в пресс-службе Роскомнадзора. Как отметили в ведомстве, при использовании этой меры у абонента появится возможность выбора: принимать или не принимать заграничные звонки, оградить себя от всех вызовов из других стран или же общаться с живущими за границей абонентами из списка контактов.

— Роскомнадзор прорабатывает с операторами связи нормативно-правовые аспекты ответственности операторов в части усиления мер безопасности их клиентов, — подчеркнули в пресс-службе.

Как говорит руководитель департамента F.A.C.C.T. Fraud Protection Дмитрий Ермаков, звонки мошенников, которые идут из другой страны, трудно выявить, а также подобные инциденты труднее расследовать сотрудникам правоохранительных органов. При этом число таких нежелательных спам-звонков, охватывающих многих пользователей сотовых сетей, лишь растет со временем, дополняет консультант по информационной безопасности R-Vision Александр Черненко.

— В настоящее время мошенничество с использованием фишинговых звонков очень распространено в России, — отмечает начальник отдела по информационной безопасности компании «Код безопасности» Алексей Коробченко. — Если посмотреть на количество денежных средств, которые тем или иным способом уводят со счетов граждан, то становится ясно, что это действительно серьезная проблема, с которой нужно бороться.

Удар по мошенникам

По словам Алексея Коробченко, практика показывает, что большинство фишинговых звонков исходит из специально подготовленной инфраструктуры за пределами России. Это создает существенные трудности для правоохранительных органов и специальных служб. Поэтому предложение о блокировке иностранных спам-звонков направлено на защиту обычных граждан России, особенно уязвимых категорий, включая детей, пожилых людей и людей с ограниченными компетенциями в области цифровых технологий.

— Этот механизм поможет бороться с мошенничеством, так как будет блокировать спам-звонки от злоумышленников из других стран, — говорит в беседе с «Известиями» Александр Черненко. — Это позволит предотвратить кражу биометрических голосовых данных и избавит абонентов от постоянных звонков с иностранных номеров, которые часто используются злоумышленниками для создания неудобств.

С тем, что правильное применение этого механизма значительно сократит количество фишинговых звонков, поступающих гражданам, согласен и Алексей Коробченко. Однако, как указывает эксперт, полностью это не решит проблему, поскольку call-центры мошенников есть в России, хотя их количество меньше, чем за рубежом.

Александр Черненко подчеркивает, что в случае блокировки звонков из-за границы по умолчанию пользователи мобильных сетей больше не будут получать звонки от мошенников из других стран. Они будут меньше переживать за безопасность своих близких и смогут сохранить свои личные данные в безопасности.

Механизмы реализации

Сегодня российские операторы связи внедряют системы «Антифрод»: они собирают информацию о номерах и сообщениях, а также проверяют звонки, чтобы блокировать звонки с поддельных номеров. Кроме того, в них есть спам-фильтры, которые помогают отсеивать нежелательные звонки.

По мнению Александра Черненко, в рамках инициативы о блокировке спам-звонков из-за рубежа на практике может быть реализована блокировка телефонных кодов стран как дополнение к существующим системам «Антифрод».

— Поскольку данные меры будут реализовываться на мощностях операторов связи, то для них определить, откуда территориально происходит звонок, не составляет никаких проблем, — отмечает в беседе с «Известиями» Алексей Коробченко.

В то же время, по словам Дмитрия Ермакова, злоумышленники быстро адаптируют свои схемы к различным ограничениям. Механизм блокировки всех звонков из-за границы по умолчанию приведет к тому, что мошенники перестанут использовать данный канал для осуществления звонков, а их активность уйдет в мессенджеры, локальные виртуальные АТС и симбоксы. В итоге для абонентов такой способ борьбы с телефонным мошенничеством позволит обезопасить связь, но только частично, считает эксперт.

Обратная сторона

Несмотря на потенциальные плюсы блокировки спам-звонков из-за рубежа по умолчанию в России, специалисты, опрошенные «Известиями», указывают на то, что у этой инициативы есть и определенные недостатки. В частности, по словам Александра Черненко, некоторые номера могут попасть под фильтры спама, что создаст трудности для бизнеса, работающего с организациями из стран СНГ, Азии и Африки.

— Возможны проблемы для организаций, имеющих инфраструктуру за пределами России, — соглашается Алексей Коробченко. — Поэтому потребуется наличие квалифицированного персонала для настройки и поддержания системы блокировки, так как чем больше у нее настроек, тем больше нужно специалистов для управления и обновления.

Кроме того, говорит эксперт, необходимо обеспечить четкую координацию между всеми операторами связи, поскольку важно, чтобы все они блокировали нежелательные звонки единообразно, без исключений. При этом пока остается неясным, как такая блокировка будет работать с вызовами через мессенджеры.

Александр Черненко дополняет, что при блокировке могут возникнуть сложности с регистрацией в иностранных сервисах и приложениях, таких как Telegram, где для подтверждения регистрации требуется звонок с иностранного номера. Впрочем, у абонента в настройках личного кабинета в любом случае будет выбор, принимать иностранные звонки или нет.

— Один из важных моментов состоит в том, что гражданину будет предоставлена возможность самому решать, блокировать ли звонки из-за границы в своем личном кабинете, — заключает Алексей Коробченко. — Поэтому следует обеспечить широкое информирование об этой возможности.