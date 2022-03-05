В России могут легализовать пиратское ПО

154

Власти России после введения западных санкций обсуждают возможность отмены уголовной и административной ответственности за использование нелицензированного программного обеспечения «из стран, поддержавших санкции». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Таблица получила название «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления». Из нее следует, что в России могут в случае крайней необходимости использовать патентное ПО без согласия патентообладателя. По словам источников издания, в разработке этого документа принимали участие разные ведомства и реализация части мер уже начата.

В Минцифры объяснили, что речь идет не о любых программах, а только о тех, где в настоящее время не имеется российских аналогов.

«В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО», — уточнили в ведомстве.