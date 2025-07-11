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В России к 2028 году планируют создать единые государственные учебники по всем школьным предметам

11 июля 2025 16:20
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В России к 2028 году планируют создать единые государственные учебники по всем школьным предметам

Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе выступления на заседании Совета Российского Союза ректоров 8 июля, пишет Смотрим.

Эксперт Народного фронта, директор петербургского лицея Константин Тхостов в прямом эфире радиоканала "Слушаем!" на Радио России:

"Самое главное, что мы запустили этот процесс. И благодаря команде Мединского у нас действительно хороший, качественный учебник истории поступил во все образовательные организации страны. Будем надеяться, что и другие предметы не будут в стороне, и Российская академия образования займется экспертизой учебников и пособий для главных действующих лиц нашей страны – детей. И что эти учебники не будут вызывать столько бурных эмоций у их родителей. Потому что мы помним ситуации, когда и ошибки, и вообще абсолютная ерундистика становились достоянием средств массовой информации, и общество, честно говоря, было возмущено содержанием неких продуктов, которые выдавались за учебные пособия.

Поэтому все достаточно давно назрело. Мы же прекрасно понимаем, что наша уникальная и прекрасная Родина – это огромное пространство, это многочисленные школьники, прекрасные дети, которые обучаются в достаточно большом количестве учреждений, которые нужно укомплектовать учебниками: от предмета "Русский язык" – до предмета "Основы безопасности и защиты Родины".

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