В России изменятся правила поступления на госслужбу с 2026 года

82

Для поступающих на государственную службу с 1 января 2026 года изменятся требования к оформлению личной фотографии в анкету. Об этом 16 июля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документы правительства РФ.

Согласно нововведению, голова и верхняя часть плеч поступающего должны помещаться на фотографию крупным планом. Кроме того, расстояние от верхней части головы до подбородка должно занимать менее 80% всего изображения. Также глаза должны быть открытыми. При наличии определенных медицинских показаний фотографироваться можно в темных очках или с глазной повязкой.

Уточняется, что со следующего года также будет закреплен формат и размер файла с изображением. Фотография должна быть формате JPEG, JPG, PNG или BMP, а ее объем не должен превышать 10 мегабайт. Также необходимо делать изображение высотой 6 см и шириной 4 см с разрешением от 300 точек на дюйм.

Данные анкет будут храниться в ZIP-архиве, а в печатной анкете будут размещены QR-коды, которые позволят перенести ее в архив, пишут "Известия".