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В России хотят установить еще один государственный праздник

30 июня 2022 14:04
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В России хотят установить еще один государственный праздник

Депутаты Госдумы предложили сделать 1 июля Днем ветеранов боевых действий.

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить новый государственный праздник. В документе, опубликованном в электронной базе Государственной думы, предлагается объявить 1 июля Днем ветеранов боевых действий. Авторами инициативы выступила группа парламентариев, в том числе депутаты от ЛДПР Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, а также сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева. Изменения вносятся в закон о днях воинской славы и памятных датах России. Необходимость принятия законопроекта связана с признанием заслуг граждан, участвовавших в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, России и других государств после 1945 года. На сегодняшний день в России ветеранами боевых действий являются более 2 миллионов челове, пишет КТВ-Луч.

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