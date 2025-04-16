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В России готовится закон, который кардинально изменит правила онлайн-торговли и упростит возврат товаров через маркетплейсы. Эксперты уверены: новые меры сделают покупки в интернете безопаснее и удобнее для миллионов покупателей – подробнее об этом рассказали в шоу "Утро России".

В эфире рассказали о новом законопроекте, который изменит работу маркетплейсов и цифровых платформ в России. Его главная задача — повысить защиту прав покупателей и упростить возврат товаров и услуг, купленных онлайн. Но сможет ли этот закон действительно сделать онлайн-шопинг удобнее и безопаснее для миллионов россиян?

По словам Владимира Волошина, директора департамента Минэкономразвития, новый законопроект позволит покупателям возвращать некачественные товары и получать компенсации напрямую через маркетплейсы, без лишних хлопот и необходимости связываться с продавцами. Это значительно упростит процесс и сделает онлайн-покупки более приятными и надёжными. К тому же все товары на таких площадках должны будут иметь обязательную сертификацию и маркировку, а покупатели смогут легко получить всю нужную информацию о товаре прямо на сайте — никаких сюрпризов и недосказанностей.

Однако проект коснётся не только привычных маркетплейсов — под новые правила попадут и сайты объявлений, билетные сервисы, агрегаторы такси, туристические платформы и даже финансовые супермаркеты. Введение единых правил для всех цифровых площадок поможет сделать рынок более прозрачным и понятным, а ответственность платформ за качество товаров и услуг — более ощутимой.

Онлайн-торговля в России развивается стремительно: по итогам 2024 года рост рынка может составить около 40%, а более 80% россиян уже активно пользуются маркетплейсами. Новый закон призван сделать этот рынок практичнее и спокойнее как для покупателей, так и для продавцов — что особенно важно в условиях такого бурного роста.

В целом, законопроект нацелен на создание простых и справедливых правил игры в электронной коммерции, чтобы покупатели чувствовали себя защищёнными, а доверие к цифровым платформам только росло. В ближайшее время документ будет внесён в Госдуму, и, возможно, уже скоро мы увидим, как онлайн-шопинг приобретает новые уровни удобства, пишет Смотрим.