В России будут развивать национальную школу реставрации

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Одна из задач – воспитание нового поколения специалистов.

Министерство культуры, Русский музей и компания "Газпром" заключили соглашение о развитии национальной школы реставрации. Среди главных проектов – создание единого межмузейного научно-исследовательского центра и развитие мастерских в разных регионах страны. Одна из задач – воспитание нового поколения специалистов. Соглашение предусматривает разработку системы стажировок для студентов старших курсов вузов и колледжей под руководством квалифицированных наставников. Уделено внимание и развитию волонтерского движения и приобщению всех желающих к реставрационному делу, пишет Смотрим.

Министр культуры России Ольга Любимова: "Объединив накопленный опыт и знания, мы сможем вывести реставрационную работу на новый уровень. Важно, что лучшие методики и практики будут доступны для изучения и использования по всей стране. Под чутким руководством наставников талантливая молодежь получит возможность усвоить необходимые навыки и сохранить национальное наследие для будущих поколений".

Фото: pxhere.com