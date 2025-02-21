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В России будут развивать национальную школу реставрации

21 февраля 2025 12:15
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В России будут развивать национальную школу реставрации

Одна из задач – воспитание нового поколения специалистов.

Министерство культуры, Русский музей и компания "Газпром" заключили соглашение о развитии национальной школы реставрации. Среди главных проектов – создание единого межмузейного научно-исследовательского центра и развитие мастерских в разных регионах страны. Одна из задач – воспитание нового поколения специалистов. Соглашение предусматривает разработку системы стажировок для студентов старших курсов вузов и колледжей под руководством квалифицированных наставников. Уделено внимание и развитию волонтерского движения и приобщению всех желающих к реставрационному делу, пишет Смотрим.

Министр культуры России Ольга Любимова: "Объединив накопленный опыт и знания, мы сможем вывести реставрационную работу на новый уровень. Важно, что лучшие методики и практики будут доступны для изучения и использования по всей стране. Под чутким руководством наставников талантливая молодежь получит возможность усвоить необходимые навыки и сохранить национальное наследие для будущих поколений".

Фото: pxhere.com

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