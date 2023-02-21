В «Роскосмосе» объяснили поломку на «Прогрессе МС-21» внешним воздействием

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По предварительным данным, система терморегулирования грузового корабля «Прогресс МС-21» вышла из строя из-за внешнего воздействия. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«По предварительным данным ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» имени С.П. Королева (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), «Прогресс МС-21», как и ранее «Союз МС-22», подвергся внешнему воздействию», — говорится в сообщении.

К таким выводам специалисты пришли на основе снимков, сделанных после отстыковки корабля от МКС.

«На них обнаружены отверстия, которые не фиксировались ни при изготовлении «Прогресса МС-21» на заводе, ни во время его подготовки к запуску на космодроме Байконур, ни во время полета и стыковки корабля с МКС», — добавили в «Роскосмосе».

Там также рассказали, что для установления причин выхода из строя системы терморегулирования корабля планируется провести на земле ряд экспериментов для имитации повреждений, пишут "Известия".

«Это поможет окончательно проверить все версии и выработать меры по парированию подобного рода угроз при разработке и производстве космических кораблей и аппаратов», — заключили в госкорпорации.

15 декабря стало известно о повреждении радиатора системы охлаждения «Союза МС-22» . По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, космический корабль разгерметизировался из-за внешнего воздействия, что видно по полученным снимкам корабля.