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В РФ ввели уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям

28 декабря 2024 13:58
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В РФ ввели уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям

В России введена уголовная ответственность за повторную продажу алкоголя, табака и никотинсодержащей продукции детям. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.

В документе указано, что за неоднократную продажу детям до 18 лет алкогольных напитков, табака, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции предусматривается штраф от 50 тысяч до 80 тысяч рублей либо в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период от 3 до 6 месяцев, или исправительные работы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет или без такового​​​.

Законопроект, запрещающий торговлю вейпами, в Государственную думу внесли 26 декабря. В пояснительной записке к нему парламентарии указали на рост числа подростков, которые используют никотинсодержащие устройства, пишет Смотрим.

 

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